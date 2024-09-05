موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر بتصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الـ35 لكرة القدم التي يستضيفها المغرب، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الجمعة الموافق 6 سبتمبر/أيلول لعام 2024، على ملعب القاهرة الدولي، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتلعب موريتانيا ضد بوتسوانا في المجموعة الثالثة أيضا غدا السبت الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2024.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

وتبث قنوات "بي إن سبورتس" المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 2

ويعلق على المباراة المصري علي محمد علي.

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ35 في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.