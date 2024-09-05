مانشستر سيتي مضطر لخوض مباراتين في 48 ساعة

يجد مانشستر سيتي نفسه مضطرا لخوض مباراتين خلال 48 ساعة بعد رفض الشرطة التراجع عن قرارها بشأن مواجهة كأس كاراباو.

ويلتقي سيتي مع واتفورد في الدور الثالث من كأس كاراباو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول الجاري. لكن قبل ذلك سيواجه فريق المدرب بيب غوارديولا منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول، قبل السفر إلى نيوكاسل يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول.

وبحلول وقت انطلاق المباراة على ملعب الاتحاد ضد واتفورد، سيكون قد مرت 48 ساعة فقط من انتهاء لقاء سيتي الحاسم مع أرسنال.

وسيضطر سيتي لخوض مباراتين في ظرف يومين لأن شرطة مانشستر الكبرى رفضت السماح لهم باللعب على أرضهم مباراة كأس كاراباو يوم الأربعاء بسبب تعارضها مع مباراة مانشستر يونايتد ضد إف سي تفينتي في الدوري الأوروبي.

Why City must play twice in 48 hours#MCFC https://t.co/52is0lamQv pic.twitter.com/MhxNYhfNMw — Manchester City News (@ManCityMEN) September 4, 2024

وكان آخر مرة لعب فيها قطبا مدينة مانشستر في نفس الليلة على أرضهما منذ ما يقرب من عقد من الزمان حيث لم يحدث ذلك منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما سحق سيتي كريستال بالاس في كأس كاراباو وخسر يونايتد بركلات الترجيح أمام ميدلسبره.

وتأتي المباراتين خلال فترة محمومة، إذ يخوض السيتي 5 مواجهات خلال 15 يوما.

ويستضيف سيتي إنتر ميلان في 18 سبتمبر/أيلول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قبل 4 أيام من مواجهة برينتفورد في البريميرليغ على أرضه بعد فترة التوقف الدولي.

وحقق مانشستر سيتي الطامح إلى الفوز بلقب البريميرليغ للمرة الخامسة على التوالي، بداية مثالية هذا الموسم بعد تحقيقه الفوز في المباريات الثلاث الأولى.