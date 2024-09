مانشستر سيتي مضطر لخوض مباراتين في 48 ساعة

يجد مانشستر سيتي نفسه مضطرا لخوض مباراتين خلال 48 ساعة بعد رفض الشرطة التراجع عن قرارها بشأن مواجهة كأس كاراباو.

ويلتقي سيتي مع واتفورد في الدور الثالث من كأس كاراباو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول الجاري. لكن قبل ذلك سيواجه فريق المدرب بيب غوارديولا منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول، قبل السفر إلى نيوكاسل يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول.

وبحلول وقت انطلاق المباراة على ملعب الاتحاد ضد واتفورد، سيكون قد مرت 48 ساعة فقط من انتهاء لقاء سيتي الحاسم مع أرسنال.

وسيضطر سيتي لخوض مباراتين في ظرف يومين لأن شرطة مانشستر الكبرى رفضت السماح لهم باللعب على أرضهم مباراة كأس كاراباو يوم الأربعاء بسبب تعارضها مع مباراة مانشستر يونايتد ضد إف سي تفينتي في الدوري الأوروبي.

