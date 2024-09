مدرب برشلونة يوبخ لامين جمال ويجبره على تنفيذ تمارين عقابية

وبّخ مدرب برشلونة هانزي فليك نجم الفريق لامين جمال بسبب تأخره في حضور اجتماع للمدرب قبل خوض التدريبات.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اتخذ المدرب الألماني نهجا صارما مع لاعبيه، سعيا إلى غرس الانضباط في الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن فليك لا يضع اعتبارا لأي لاعب حال تجاوز هذه القواعد، حتى لو اضطر للتعنيف أمام الزملاء وأعضاء الجهاز الفني.

وأشارت إلى أنه بداية الموسم فرض فليك تدريبات مزدوجة (صباحية ومسائية) في بعض الأيام، وتأخر أحد اللاعبين الكبار (الأكثر أهمية) عن حضور أحد التدريبات، مما أثار غضب المدرب الذي لم يتردد في توبيخه أمام الجميع.

كما عاقب فليك نجم الفريق الشاب لامين جمال بتنفيذ تمارين (عقابية) بسبب تأخره عن اجتماع الفريق قبل التدريب.

