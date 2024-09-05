موعد مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فرنسا ضد إيطاليا في قمة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء في باريس يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وتنطلق صفارة بدايتها الساعة 9:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وأسفرت المواجهات السابقة للمنتخبين عن فوز فرنسا في 10 مباريات مقابل 11 لإيطاليا، وانتهت مباراتان بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، وستنقل مباراة فرنسا وإيطاليا عبر قناتيها:

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كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.