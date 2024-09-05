أبرز الغائبين عن القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية عام 2024

قائمة من 30 لاعبا مرشحا للفوز بالكرة الذهبية كشفت مجلة "فرانس فتبول" الفرنسية عنها أمس الأربعاء، غاب عنها نجوم في مقدمتهم النجوم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وتُمنح الجائزة بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحافيين يمثلون أفضل 100 بلد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وهيمن منتخب إسبانيا الفائز بلقب أمم أوروبا هذا الصيف وريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، على القائمة.

وهي المرة الأولى التي يغيب فيها البرتغالي ومنافسه الأرجنتيني معا عن الحفل منذ 21 عاما، وتحديدا منذ 2003.

هكذا رد رودريغو على عدم تواجده في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية. pic.twitter.com/2iPDeff2i6 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) September 5, 2024

أما أبرز النجوم الغائبين عن القائمة فهم:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: هي المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها ميسي (37 عاما)، الحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن سباق الفوز بأعرق جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة.

هي المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها ميسي (37 عاما)، الحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن سباق الفوز بأعرق جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة. البرتغالي كريستيانو رونالدو: هي المرة الثانية تواليا التي يغيب فيها رونالدو، الفائز بالجائزة خمس مرات، عن قائمة المرشحين.

هي المرة الثانية تواليا التي يغيب فيها رونالدو، الفائز بالجائزة خمس مرات، عن قائمة المرشحين. المصري محمد صلاح: قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي من أبرز الغائبين عن ترشيحات الكرة الذهبية، وذلك لأول مرة منذ ترشحه الأول عام 2018. وشارك صلاح في 44 مباراة لليفربول خلال الموسم الماضي، وسجل 25 هدفا وأسهم بـ14 تمريرة حاسمة.

قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي من أبرز الغائبين عن ترشيحات الكرة الذهبية، وذلك لأول مرة منذ ترشحه الأول عام 2018. وشارك صلاح في 44 مباراة لليفربول خلال الموسم الماضي، وسجل 25 هدفا وأسهم بـ14 تمريرة حاسمة. البرازيلي رودريغو: لاعب ريال مدريد الذي حقق معه ثلاثية السوبر الإسباني والليغا ودوري أبطال أوروبا، ورغم هذه الألقاب لم يجد له مكانا في القائمة.

لاعب ريال مدريد الذي حقق معه ثلاثية السوبر الإسباني والليغا ودوري أبطال أوروبا، ورغم هذه الألقاب لم يجد له مكانا في القائمة. الهولندي فيرجيل فان دايك: هو قائد ليفربول ومنتخب هولندا لكنه لم يحقق أي شيء يذكر أو نجاحات مع فريقه ومنتخب بلاده.

هو قائد ليفربول ومنتخب هولندا لكنه لم يحقق أي شيء يذكر أو نجاحات مع فريقه ومنتخب بلاده. الألماني جمال موسيالا: رغم موهبته الكبيرة، لم يحقق أي لقب مع فريقه بايرن ميونخ محليا وقاريا ومنتخب بلاده في يورو 2024.

رغم موهبته الكبيرة، لم يحقق أي لقب مع فريقه بايرن ميونخ محليا وقاريا ومنتخب بلاده في يورو 2024. الفرنسي أنطوان غريزمان: لم ينجح في الفوز مع فريقه أتلتيكو مدريد أو منتخب بلاده فرنسا في أي لقب، ولهذا استبعد من القائمة.

لم ينجح في الفوز مع فريقه أتلتيكو مدريد أو منتخب بلاده فرنسا في أي لقب، ولهذا استبعد من القائمة. الهولندي جيريمي فريمبونغ: كان أحد العناصر البارزة وصاحب المساهمة الفعالة في فوز فريقه باير ليفركوزن بلقب البوندسليغا لأول مرة في تاريخ النادي.

كان أحد العناصر البارزة وصاحب المساهمة الفعالة في فوز فريقه باير ليفركوزن بلقب البوندسليغا لأول مرة في تاريخ النادي. الإسباني فابيان رويس: أحد المتألقين مع منتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2024، كما ظفر مع فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.

وتضم القائمة 6 لاعبين من منتخب إسبانيا الفائز بيورو 2024 هم:

لامين جمال (برشلونة)

ونيكو وليامز (أتلتيك بلباو)

أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن)

داني أولمو (برشلونة)

رودري (مانشستر سيتي)

داني كاربخال (ريال مدريد)

ومن بين المرشحين 7 من لاعبي ريال مدريد بينهم:

الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم إلى صفوفه مؤخرا من باريس سان جيرمان

الإنجليزي بيلينغهام

البرازيلي فينيسيوس جونيور

الأورغوياني فيدو فالفيردي

الألماني أنتونيو روديغير

وضمت القائمة 5 من لاعبي إنجلترا، وصيفة بطلة أوروبا 2024، وهم:

بيلينغهام (ريال مدريد)

هاري كين (بايرن ميونخ)

بوكايو ساكا (أرسنال)

ديكلان رايس (أرسنال)

كول بالمر (تشلسي)

فيل فودن (مان سيتي)

ويبدو البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من بين أبرز المرشحين لرفع الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته في الحفل المقرر في باريس يوم 28 الشهر المقبل، بعدما قاد النادي الملكي للقبه الخامس عشر في المسابقة القارية الأم.

ويواجه فينيسيوس منافسة من العديد من زملائه في الريال، مثل بيلينغهام وفالفيردي والنجم الألماني المعتزل توني كروس ومواطنه أنتونيو روديغر، إضافة إلى مبابي.

وترتفع أسهم المهاجم النروجي إيرلينغ هالاند في منافسة فينيسيوس بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي للقبه الرابع تواليا في البريميرليغ.