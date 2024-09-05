شاهد.. البحرين تهزم أستراليا وفلسطين تتعادل مع كوريا الجنوبية

افتتح منتخب البحرين منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز تاريخي (1-صفر) على مضيفه الأسترالي اليوم الخميس.

وحصدت البحرين بذلك أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السعودية واليابان والصين وإندونيسيا.

وتفوق منتخب أستراليا في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، لكنه تلقى صدمة في الدقيقة 77 إثر طرد لاعبه كوسيني ينجي بسبب الخشونة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن البحرين انتزعت النقاط الثلاث بهدف عبر النيران الصديقة.

فقد شن الفريق البحريني هجمة في الدقيقة 89 انتهت بعرضية أمام المرمى من عبد الله الخلاصي، لترتطم الكرة بركبة الأسترالي هاري سوتار قبل أن تسكن الشباك.

وكانت البحرين بلغت هذه المرحلة بعد تأهلها في المركز الثاني من المجموعة الثامنة خلف المتصدر المنتخب الإماراتي.

أما المنتخب الأسترالي، الباحث عن تأهل سادس تواليا إلى المونديال، والذي تأهل متصدرا المجموعة التاسعة، ومحققا العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، فقد سجل 22 هدفا ولم يدخل مرماه أي هدف في 6 مباريات، قبل أن تهتز الخميس أمام الفريق الأحمر.

والمنتخب البحريني لم يسبق له التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وكان على مشارف التأهل مرتين، لكنه تعثر أمام ترينيداد وتوباغو في 2006 ثم أمام نيوزيلندا في 2010.

فلسطين تتعادل مع كوريا الجنوبية

عاد منتخب فلسطين بنقطة واحدة بعدما تعادل سلبيا في كوريا الجنوبية في المرحلة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية.

وكاد الفلسطيني وسام أبو علي أن ينتزع الفوز في الوقت بدل الضائع لكنه أهدر فرصة خطيرة من الوضع انفراد.

وتألق الحارس رامي حمادة أمام محاولات كوريا الجنوبية الهجومية على مدار المباراة ليفرض التعادل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة التي تضم أيضا العراق والأردن وعمان والكويت تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم بينما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات.

اليابان تدك شباك الصين بسباعية

وفي المجموعة ذاتها، اكتسحت اليابان ضيفتها وغريمتها الصين (7-0) الخميس في سايتاما.

وبرز كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي الذي غاب لفترة هذه السنة بسبب الإصابة ولم يحمل ألوان بلاده منذ كأس آسيا في يناير/كانون الثاني.

وبعد أن منح لاعب ليفربول الإنجليزي واتارو إندو المضيف التقدم برأسه دون رقابة إثر ركنية في مرمى الحارس وانغ دالي (12)، أعلن ميتوما عن نفسه بقوة أمام 50 ألف متفرج مسجلا برأسه الهدف الثاني في الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول، إثر تمريرة من ريتسو دوان (45+2).

أضاف تاكومي مينامينيو، جناح موناكو الفرنسي، هدفين في الشوط الثاني متلاعبا بالدفاع (52 و58)، ليقضي منطقيا على آمال الصين التي شاركت مرة يتيمة في تاريخها بكأس العالم في 2002.

وأضاف الخامس (77) جونيا إيتو لاعب رينس الفرنسي العائد أيضا للمرة الأولى منذ كأس آسيا التي ودعتها اليابان منذ ربع النهائي أمام إيران 1-2.

وأنهى الثنائي دايزن مايدا لاعب سلتيك الأسكتلندي برأسه (87)، وتاكيفوسا كوبو جناح ريال سوسييداد الإسباني مهرجان تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو (90+5).

وتشارك اليابان بانتظام في كأس العالم منذ 1998، وأفضل نتائجها بلوغ دور الـ16 في نسخ: 2002 على أرضها، و2010، و2018 و2022.

وتصدرت اليابان المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن البحرين، بينما تقام المباراة الأخيرة من هذه الجولة ضمن المجموعة الثالثة بين السعودية وضيفتها إندونيسيا في وقت لاحق في جدة.