غوارديولا يعتبر توماس مولر أحد أعظم اللاعبين في العالم

يرى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نجم بايرن ميونخ الألماني توماس مولر هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ العملاق البافاري وكرة القدم.

ورحل غوارديولا عن تدريب بايرن في صيف 2016، بعد أن قاده إلى تحقيق الدوري الألماني 3 مرات وكأس ألمانيا مرتين.

وأوضح غوارديولا للموقع الرسمي لبايرن خلال حفل تكريم لاعب خط وسط العملاق البافاري أنه "لا يوجد لاعب آخر مثل توماس مولر".

وأضاف: "إنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ بايرن ميونخ وكرة القدم. ليس فقط بسبب ألقابه العديدة ولكن أيضا لأنه يركز تركيزا كاملا عندما يحتاجه فريقه".

وعندما سُئل عما إذا كان مولر موهبة لا تحظى بالتقدير مقارنة بالنجوم الكبار، أجاب غوارديولا: "لا. يعرف مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم مدى أهميته على أرض الملعب".

وتابع: "إنه لاعب ذكي ولا يمكن التنبؤ به ويعرف دائما إلى أين يجب أن يذهب".

Pep Guardiola: "Nenhum outro jogador é como o Thomas Müller! É um dos maiores jogadores da história do Bayern e do futebol." pic.twitter.com/F6C26HjsUd — GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) September 4, 2024

وخلال فترة وجودهما معا في بايرن، لعب مولر 148 مباراة تحت قيادة غوارديولا أكثر مما لعب تحت قيادة أي مدرب آخر.

وبعد مشاركته في مواجهة فرايبورغ في الدوري الألماني أصبح مولر اللاعب الأكثر مشاركة مع بايرن ميونخ بعد أن وصل إلى 710 مباريات.