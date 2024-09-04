سبب طلب فينيسيوس لاعب ريال مدريد سحب تنظيم مونديال 2030 من إسبانيا

قال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إنه إذا لم يتحسن الوضع مع العنصرية في إسبانيا قبل عام 2030، فيجب سحب تنظيم كأس العالم منها.

وأضاف -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه يأمل "أن تتطور إسبانيا وتفهم مدى خطورة إهانة شخص بسبب لون بشرته. لدينا الكثير من المجال للتطور حتى عام 2030، لأنه إذا لم تتطور الأمور في عام 2030، أعتقد أنه يتعين علينا تغيير المكان (كأس العالم)، لأنه إذا لم يشعر اللاعب بالراحة والأمان في اللعب في بلد يمكن أن يعاني فيه من العنصرية، فسيكون الأمر معقدا بعض الشيء".

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ويقترح الدولي البرازيلي حلا، مفاده "أريد أن أفعل كل ما هو ممكن لتغيير الأمور، لأن هناك الكثير من الناس في إسبانيا، الأغلبية، ليسوا عنصريين. مجموعة صغيرة هي كذلك، الأمر الذي يؤثر على صورة بلد جيد العيش فيه. أحب اللعب لريال مدريد. أحب إسبانيا، حيث تتوفر أفضل الظروف للعيش هنا مع عائلتي. نأمل أن تتطور الأمور أكثر، لكنها يمكن أن تتحسن أكثر بكثير وبحلول عام 2030، يمكن وينبغي أن تنخفض حالات العنصرية والعنصرية".

والعام الماضي، أطلقت حكومة ريو دي جانيرو بالبرازيل اسم فينيسيوس على قانون لمناهضة العنصرية، وينص على إيقاف أو إلغاء منافسات رياضية حال حدوث تصرف عنصري.

وقبل أشهر، صدر حكم ضد 3 من مشجعي فريق فالنسيا بالسجن لمدة 8 أشهر بعد تورطهم في إساءات عنصرية موجهة لفينيسيوس. وأدين الأشخاص الثلاثة المتورطون في الواقعة التي حدثت في مدرجات ملعب ميستايا معقل فالنسيا في 21 مايو/أيار 2023، ليصبح بذلك أول حكم قضائي ضد الإساءة العنصرية في مباراة كرة قدم في إسبانيا.

مغادرة الملعب

وتابع، "نتحدث عن ذلك كثيرًا في النادي. ليس أنا فقط، بل جميع اللاعبين أنه إذا حدث ذلك، فسيتعين علينا جميعًا مغادرة الملعب في المرة القادمة حتى يضطر كل هؤلاء الأشخاص الذين أهانونا إلى دفع غرامة أكبر بكثير".

وأعرب عن سعادته بالمساهمة في مكافحة العنصرية وأشار إلى أنه "لا يزال بعض المشجعين عنصريين، لكنهم يخشون التعبير عن أنفسهم على أرض الملعب وفي الأماكن التي يوجد بها العديد من الكاميرات. وبهذا سنقلل من العنصرية تدريجيًا. بالطبع، لن نتمكن من وضع حد لها، لكنني سعيد بالفعل بقدرتي على تغيير عقلية إسبانيا".

ضد العنصرية

في مارس/آذار الماضي، وقبل المباراة الودية بين البرازيل وإسبانيا في سانتياغو برنابيو، عقد فينيسيوس مؤتمرا صحفيًا كانت العنصرية هي الموضوع الرئيسي فيه، وأكد "لا أحارب المشجعين الإسبان بل العنصرية في العالم. تحدثت إلى العديد من الأشخاص الذين أرادوا مساعدتي، سيكون هناك أشخاص يتحدثون جيدًا عني، وآخرون يسيئون لي. لكن يجب أن أعتاد على ذلك. أفكر دائمًا في مساعدة جميع المنظمات لمكافحة العنصرية. تحدثت مع يويفا وفيفا والليغا، ولهذا الأمور تتحسن، وهم يعملون، لكن الأمر معقد أيضًا، لأن العنصرية ليست جريمة. الدفاع ضد العنصرية لا يملك القوة الكافية لمحاربته".