موعد مباراة البرتغال وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تلتقي البرتغال مع كرواتيا في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتلعب البرتغال وكرواتيا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بولندا وأسكتلندا.

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ويسعى المنتخب البرتغالي، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، لتحقيق بداية قوية في هذه البطولة التي توج بلقبها عام 2019 بعد الفوز في النهائي على المنتخب الهولندي 1-0.

في المقابل، يدخل المنتخب الكرواتي بقيادة القائد لوكا مودريتش المنافسات وهو متعطش للظفر باللقب بعد أن حصل على مركز الوصافة في نسخة عام 2023.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب البرتغال نظيره الكرواتي، الخميس 5 سبتمبر/أيلول على ملعب دا لوز في البرتغال، وتنطلق المباراة الساعة 9:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، وستنقل مباراة البرتغال وكرواتيا عبر "beIN Sports HD 2″، بتعليق نوفل الباشي.

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.