هكذا مُنع مدرب مانشستر يونايتد من تمديد التعاقد مع المغربي أمرابط

تحدثت تقارير إعلامية عن أن المدير الفني لمانشستر يونايتد منع من إعادة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وانضم لاعب خط الوسط المغربي إلى فنربخشه على سبيل الإعارة الأسبوع الماضي، ليبقى في تركيا حتى نهاية موسم 2024-2025. كما سعى إيفرتون إلى التعاقد معه قبل إغلاق الميركاتو.

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وعانى أمرابط من موسم صعب، حيث شارك في 30 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف. وكانت بداية الدولي المغربي مع يونايتد بطيئة ولم يظهر بمستواه المعهود لكن أداءه تحسن بالجولات الأخيرة من الموسم الماضي، حيث فرض نفسه أساسيا في تشكيلة الشياطين الحمر.

وبحسب موقع "تولك سبور" فقد طرح الهولندي تن هاغ قضية أمرابط مرة أخرى من أجل إعادته إلى أولد ترافورد.

لكن المدير الرياضي الجديد دان أشورث والمدير التقني جيسون ويلكوكس رفضا الفكرة.

وقضى أمرابط موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة في أولد ترافورد قادما من فيورنتينا الإيطالي، مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وكان تن هاغ قد علق على أمرابط حينها "أنا فرح للغاية بإتمام هذه الصفقة، منذ بداية الموسم الحالي وأنا أحلم بالتعاقد مع لاعب وسط دفاعي لأننا نحتاج بالفعل إلى تقوية الوسط، ففي هذا المركز لدينا فقط كاسيميرو، لذلك احتجنا إلى أمرابط".

وأضاف "أمرابط لاعب ديناميكي، ومتميز في التدخلات وقطع الكرات والمواجهات الفردية، نحن سعداء بوجوده معنا، أعتقد أنه سيسهم في تحقيق أهدافنا، لقد وصل أمرابط إلينا في الوقت المناسب".

تعاقدات

في المقابل، تعاقد مانشستر يونايتد مع 6 لاعبين في الفريق الأول هذا الصيف، وأنفق أكثر من 261 مليون دولار.

واللاعبون الـ6 هم:

الهولندي جوشوا زيركزي: صفقة انتقال بقيمة 47.79 مليون دولار من بولونيا.

صفقة انتقال بقيمة 47.79 مليون دولار من بولونيا. الفرنسي ليني يورو: صفقة بقيمة 68 مليون دولار من نادي ليل الفرنسي، لكنه غاب عن الملاعب أول شهرين من الموسم بسبب الإصابة.

صفقة بقيمة 68 مليون دولار من نادي ليل الفرنسي، لكنه غاب عن الملاعب أول شهرين من الموسم بسبب الإصابة. الهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي: صفقة انتقال مزدوجة من بايرن ميونخ مقابل 70 مليون يورو.

صفقة انتقال مزدوجة من بايرن ميونخ مقابل 70 مليون يورو. المالي سيكو كوني: صفقة انتقال من "غيدارس إف سي" المالي إلى أكاديمية اليونايتد.

صفقة انتقال من "غيدارس إف سي" المالي إلى أكاديمية اليونايتد. الأوروغوياني مانويل أوغارتي: صفقة انتقال من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

وعانى فريق "الشياطين الحمر" من بداية سيئة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر مباراتين من أصل ثلاث، وسيواجه ساوثهامبتون بعد فترة التوقف الدولية.