المدربون يهددون بشن إضراب في أول سابقة بتاريخ الليغا

يعتزم عدد كبير من المدربين في الدوري الإسباني الدخول في إضراب بسبب عدم تسوية مستحقات بعضهم بعد تعرضهم للإقالة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ هذا الإجراء اقترح على اللجنة الوطنية للمدربين، التي ستعقد اجتماعا مهما مع رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، لإبلاغها بهذه الخطوة، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق.

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ووفقا لما نقلته "ماركا" فإن 40 مدربا بينهم هانزي فليك (برشلونة) وكارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) ودييغو سيموني (أتلتيكو مدريد) هددوا بشن إضراب في أول سابقة في تاريخ الليغا.

La Liga Coaches threaten strike over non-payment of sack law. The Committee of Managers held their annual general meeting on Tuesday afternoon, and one of the key issues could force them into industrial action in an already tight football calendar.

1/6 pic.twitter.com/EFnwudiINe — aozforum (@Aozforum1) September 3, 2024

وبإمكان الأندية في الدوري الإسباني إقالة مدربها الرئيسي وحجب رواتبه حتى يتم عقد جلسة استماع والتوصل إلى اتفاق بشأن المبلغ المستحق.

لكن ذلك تسبب في مشاكل مع المديرين الذين يطالبون بأجورهم مباشرة بعد فصلهم.

وتأثر العديد من المديرين الفنيين بهذا الإجراء أمثال كيكي سيتين المدرب السابق لبرشلونة وألفارو سيرفيرا مدرب قادش السابق.

وبدا المدربون غير راضين عن الوضع وناقشوا هذه القضية في اجتماعهم السنوي الثلاثاء الذي ضم مدربي الدوري الإسباني للقسمين الأول والثاني.

وأبدى المدربون، خلال اجتماعهم الثلاثاء، في لاس روزاس، قلقهم من القوانين، التي تسمح بتغيير المدرب دون دفع مستحقات المدرب المقال، وعبّروا عن رغبتهم في وضع حد لهذا الأمر.