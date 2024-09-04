رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

المدربون يهددون بشن إضراب في أول سابقة بتاريخ الليغا

أنشيلوتي أقصى سيميوني من 3 بطولات وهزمه في نهائي دوري الأبطال
أنشيلوتي (يمين) وسيميوني هددوا رفقة زملائهم بشن إضراب إذا لم تسدد مستحقات المدربين المقالين (رويترز)
4/9/2024

يعتزم عدد كبير من المدربين في الدوري الإسباني الدخول في إضراب بسبب عدم تسوية مستحقات بعضهم بعد تعرضهم للإقالة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ هذا الإجراء اقترح على اللجنة الوطنية للمدربين، التي ستعقد اجتماعا مهما مع رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، لإبلاغها بهذه الخطوة، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ووفقا لما نقلته "ماركا" فإن 40 مدربا بينهم هانزي فليك (برشلونة) وكارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) ودييغو سيموني (أتلتيكو مدريد) هددوا بشن إضراب في أول سابقة في تاريخ الليغا.

وبإمكان الأندية في الدوري الإسباني إقالة مدربها الرئيسي وحجب رواتبه حتى يتم عقد جلسة استماع والتوصل إلى اتفاق بشأن المبلغ المستحق.

لكن ذلك تسبب في مشاكل مع المديرين الذين يطالبون بأجورهم مباشرة بعد فصلهم.

وتأثر العديد من المديرين الفنيين بهذا الإجراء أمثال كيكي سيتين المدرب السابق لبرشلونة وألفارو سيرفيرا مدرب قادش السابق.

وبدا المدربون غير راضين عن الوضع وناقشوا هذه القضية في اجتماعهم السنوي الثلاثاء الذي ضم مدربي الدوري الإسباني للقسمين الأول والثاني.

وأبدى المدربون، خلال اجتماعهم الثلاثاء، في لاس روزاس، قلقهم من القوانين، التي تسمح بتغيير المدرب دون دفع مستحقات المدرب المقال، وعبّروا عن رغبتهم في وضع حد لهذا الأمر.

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان