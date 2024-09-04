جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المونديالية

تنطلق الخميس، الجولة الأولى للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويقام المونديال القادم في 3 دول هي: أميركا وكندا والمكسيك.

وفيما يأتي جدول مباريات الخميس الموافق الخامس من سبتمبر/أيلول 2024 ضمن الجولة الأولى (بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة):

المجموعة الأولى

(17:00) أوزبكستان – كوريا الشمالية

(19:00) إيران – قرغيزستان

(19:00) قطر – الإمارات

المجموعة الثانية

(14:00) كوريا الجنوبية – فلسطين

(19:00) العراق – عمان

(21:00) الأردن – الكويت

المجموعة الثالثة

(13:10) أستراليا – البحرين

(13:35) اليابان – الصين

(21:00) السعودية – إندونيسيا

نظام التصفيات الآسيوية

تمثل قارة آسيا ثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

يشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.