ماذا لو درب كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد؟

يعتقد النجم الإنجليزي مايكل أوين اللاعب السابق لليفربول ومانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو سيكون المرشح المثالي لخلافة المدرب الحالي إريك تن هاغ في أولد ترافورد.

ورغم أن رونالدو (39 عاما) كشف في وقت سابق أنه لا يفكر في التدريب بعد اعتزاله، فإن "أوين" يأمل في أن يتمكن من إقناع نجم النصر بعد أن رشح الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات ليصبح مدرب البرتغال ثم يواصل تدريب فريقه السابق مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.

وقال لـ"تي في سبورت" "سأكون منبهرًا برؤية ما سيفعله كريستيانو رونالدو عندما يعتزل. فقط بالنظر من الخارج، يبدو الأمر وكأنه قد يرغب في أن يقود الفريق من خارج الملعب كما فعل في بطولة أوروبا 2016".

وأضاف "يبدو وكأنه مدرب، لذلك قد يرغب في السير في هذا الطريق".

وتابع "ربما في المستقبل قد يكون اسمه مدرجًا على قائمة المرشحين لتدريب البرتغال، ومن أجل تقدم مانشستر يونايتد، قد يحتاج النادي إلى اتخاذ قرار بإقالة تين هاغ".

وواصل "احتلوا المركز الثامن العام الماضي، لذا إن كنت من مشجعي مانشستر يونايتد، فأنت تريد أن ترى تحسنًا في الأداء على الفور. إنهم لايزالون على ما كانوا عليه في العام الماضي وحتى بداية هذا العام، ظلوا عالقين مع نفس المدرب والتعاقدات التي قاموا بها قد لا تكون كافية لتجاوز الأزمة".

وختم أوين بالقول "لهذا السبب لا أستطيع رؤيتهم في المراكز الأربعة الأولى. أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحتاج إلى تغيير المدرب لكي يحسنوا حظوظهم".

وبدأ "المانيو" الموسم بشكل مثالي بعد تحقيقه فوزه الأول على مضيفه فولهام . لكن الهزائم توالت أمام برايتون وليفربول ووضعت ضغطا مضاعفا على تين هاغ لتعديل مسار الموسم الماضي.