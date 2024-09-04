رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

بيلينغهام يستغل فترة التعافي للاستمتاع بمعالم مدريد

جود بيلنغهام يستمتع بمعالم مدينة مدريد خلال اعافية من الإصابة المصدر: @theMadridZone عبر تويتر
جود بيلينغهام يستمتع بمعالم مدينة مدريد خلال تعافيه من الإصابة (مواقع التواصل)
4/9/2024

يستغل الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد فترة التعافي من إصابته عبر الاستمتاع باستكشاف بعض معالم مدينة مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" سيكون الدولي الإنجليزي تحت تصرف المدرب كارلو أنشيلوتي مرة أخرى في نهاية هذا الشهر.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وشوهد بيلينغهام، الذي يعاني من إصابة في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى، في شوارع وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقف بيلينغهام عند حانة شهيرة في حي لاتينا، حيث تناول الطعام على الشرفة مع والدته وتحدث مع المشجعين الذين التقطوا معه بعض الصور.

علاوة على ذلك، ذهب لاعب خط الوسط الإنجليزي إلى معبد "ديبود" حيث استمتع هناك بأحد أجمل مناظر العاصمة وغروب الشمس الجميل.

إصابة نادرة

وأُعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أن بيلينغهام سيغيب خلال الشهر الأول من الموسم بالدوري الإسباني بسبب تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وكشفت تقارير إعلامية أن إصابته تكاد تكون نادرة، إذ يعاني منها ما يقرب من 10% من سكان العالم فقط.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي أن بيلينغهام تعرض لإصابة في العضلة الأخمصية في ساقه اليمنى.

وتبدأ العضلة الأخمصية خلف الركبة، وتحتوي على وتر طويل رفيع ينزل نحو وتر أخيل.

المصدر : ماركا

إعلان