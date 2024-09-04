بيلينغهام يستغل فترة التعافي للاستمتاع بمعالم مدريد

يستغل الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد فترة التعافي من إصابته عبر الاستمتاع باستكشاف بعض معالم مدينة مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" سيكون الدولي الإنجليزي تحت تصرف المدرب كارلو أنشيلوتي مرة أخرى في نهاية هذا الشهر.

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وشوهد بيلينغهام، الذي يعاني من إصابة في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى، في شوارع وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقف بيلينغهام عند حانة شهيرة في حي لاتينا، حيث تناول الطعام على الشرفة مع والدته وتحدث مع المشجعين الذين التقطوا معه بعض الصور.

علاوة على ذلك، ذهب لاعب خط الوسط الإنجليزي إلى معبد "ديبود" حيث استمتع هناك بأحد أجمل مناظر العاصمة وغروب الشمس الجميل.

Jude Bellingham con su guardaespaldas y su madre disfrutando de la comida española 🤍pic.twitter.com/fzL2OmdIfY — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 3, 2024

إصابة نادرة

وأُعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أن بيلينغهام سيغيب خلال الشهر الأول من الموسم بالدوري الإسباني بسبب تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وكشفت تقارير إعلامية أن إصابته تكاد تكون نادرة، إذ يعاني منها ما يقرب من 10% من سكان العالم فقط.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي أن بيلينغهام تعرض لإصابة في العضلة الأخمصية في ساقه اليمنى.

وتبدأ العضلة الأخمصية خلف الركبة، وتحتوي على وتر طويل رفيع ينزل نحو وتر أخيل.