الكشف عن القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية -الأربعاء- عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم إلى جانب عدد من الجوائز الفردية لأفضل لاعب شاب ومدرب وحارس مرمى وناد خلال العام الجاري.

ولأول مرة منذ عام 2003، يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة 8 مرات والبرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات عن قائمة المرشحين.

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ورشحت المجلة الفرنسية 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية وهم: الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينغهام، الأورغواياني فيدريكو فالفيردي، داني كارفخال، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، الإسباني رودري، النرويجي إرلينغ هالاند، الإنجليزي فيل فودن، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، الألماني فلوريان فيرتز، الإسباني أليخاندرو غريمالدو، السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)، الألماني توني كروس (معتزل)، الأوكراني أرتم دوبياك (روما).

كما ضمت القائمة الإسبانيين داني أولمو، لامين جمال (برشلونة)، الفرنسي ويليام ساليبا، الإنجليزي بوكايو ساكا، النرويجي مارتن أوديغارد، الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)، الألماني ماتس هوملز (روما)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، التركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر)، الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)، الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)، النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)، البرتغالي فيتينا (باريس سان جيرمان).

جائزة كوبا

رشحت فرانس فوتبول لجائزة "كوبا" لأفضل شاب في العالم، ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال وباو كوبارسي، وثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وارن زاير إيمري والبرتغالي جواو نيفيز المنضم هذا الصيف من بنفيكا.

كما تم ترشيح أيضا للجائزة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والإنجليزي كوبي ماينو ثنائي مانشستر يونايتد، والهولندي ماتياس تيل لاعب بايرن ميونخ، والعاجي كريم كوني لاعب سالزبورغ النمساوي، والتركي أردا غولر لاعب ريال مدريد، والبرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي المنضم من جيرونا هذا الصيف.

جائزة "ياشين"

ورشح لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم 10 حراس وهم الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا الفائز بجائزة العام الماضي، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) والثنائي السويسري يان سومر (إنتر ميلان)، وغريغور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، والجورجي جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا) والبرتغالي ديوغو كوستا (بورتو)، والإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، والأوكراني أندري لونين (ريال مدريد)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

🚨Ter Stegen ne fait pas partie des gardiens nominés pour le Prix Yachine du meilleur gardien de l'année 2024 présenté par France Football 🥺 pic.twitter.com/iz62aRCuY1 — Blaugranation (@blaugranation_) September 4, 2024

جائزة أفضل مدرب

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) ومواطنه جيان بييرو غاسبريني (أتالانتا) مع الثلاثي الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ولويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)، وليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

جائزة أفضل ناد في العالم

وتم ترشيح 5 أندية لجائزة الأفضل في العالم وهي ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، باير ليفركوزن الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي وجيرونا الإسباني.

وسيقام حفل النسخة الـ68 من الكرة الذهبية في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.