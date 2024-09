الكشف عن القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية -الأربعاء- عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم إلى جانب عدد من الجوائز الفردية لأفضل لاعب شاب ومدرب وحارس مرمى وناد خلال العام الجاري.

ولأول مرة منذ عام 2003، يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة 8 مرات والبرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات عن قائمة المرشحين.

ورشحت المجلة الفرنسية 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية وهم: الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينغهام، الأورغواياني فيدريكو فالفيردي، داني كارفخال، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، الإسباني رودري، النرويجي إرلينغ هالاند، الإنجليزي فيل فودن، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، الألماني فلوريان فيرتز، الإسباني أليخاندرو غريمالدو، السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)، الألماني توني كروس (معتزل)، الأوكراني أرتم دوبياك (روما).

كما ضمت القائمة الإسبانيين داني أولمو، لامين جمال (برشلونة)، الفرنسي ويليام ساليبا، الإنجليزي بوكايو ساكا، النرويجي مارتن أوديغارد، الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)، الألماني ماتس هوملز (روما)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، التركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر)، الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)، الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)، النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)، البرتغالي فيتينا (باريس سان جيرمان).

— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024