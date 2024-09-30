المصري مرموش يتفوق على كين ويتصدر هدافي البوندسليغا

سجل الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت هدفين بمرمى هولشتاين ضمن الدوري الألماني لكرة القدم ليعتلي صدارة هدافي البوندسليغا.

وفاز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4-2 على هولشتاين الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

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وتألق المصري بتسجيله هدفين وصناعة هدفين آخرين رافعا رصيده إلى 6 أهداف في صدارة هدافي الدوري الألماني، متجاوزا هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وواصل صاحب الـ25 عاما تألقه، إذ سجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الألماني.

كما أصبح عمر مرموش أول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف في أول 5 مباريات للفريق بأحد مواسم الدوري الألماني.

Eintracht Frankfurt’s Omar Marmoush overtakes Harry Kane as Bundesliga's top scorer with six goals in five games 🔥🇪🇬 pic.twitter.com/yuETrfw6D1 — B/R Football (@brfootball) September 29, 2024

وخاض خلال الموسم الحالي 7 مباريات مع فرانكفورت في كل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5.

وقبل انضمامه إلى آينتراخت فرانكفورت عام 2023 قضى مرموش فترات في صفوف كل من فولفسبورغ وشتوتغارت، حيث طور مهاراته واكتسب خبرة في الدوري الألماني.

وفي الموسم السابق سجل 12 هدفا، مما جعله أحد أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الألماني.