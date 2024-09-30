اعتقال مشجعين لميلان وإنتر بعد اتهامهم بالابتزاز والعنف وجرائم أخرى

اعتقلت الشرطة الإيطالية أكثر من 10 مشجعين من الألتراس لفريقي ميلان وإنتر ميلان في مداهمة أمنية واسعة النطاق بثانية كبرى المدن في البلاد.

واتهمت الشرطة الإيطالية -اليوم الاثنين- المشتبه بهم بالابتزاز والعنف وجرائم أخرى، وارتباط بعضهم بشكل قوي بالمافيا، وتحقق السلطات المناهضة للمافيا في الأمر.

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وأسفرت المداهمة الأمنية عن اعتقال 16 مشجعا، ووضع 3 آخرين الآن تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت الشرطة أن مجموعات الألتراس للناديين شكلت نوعا من التحالف، وارتكبت أفعالا إجرامية بأساليب تشبه أساليب المافيا.

ويتردد أيضا أن الألتراس قاموا بعمليات بيع غير قانوني منسقة لتذاكر مباريات فريقي ميلان وإنتر ميلان في ملعب سان سيرو، وتشمل الاتهامات أيضا الحصول على أموال لحماية البائعين الجائلين وأماكن وقوف السيارات حول الملعب.

وتقول الشرطة أيضا إن المتهمين حرضوا على المشاجرات أمام الملعب وداخله أثناء المباريات.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن رموز الألتراس ضمن المجموعة التي تم اعتقالها، حيث تولى رئيس ألتراس إنتر مؤخرا مهامه من سلفه، الذي قبض عليه بعد مقتل أحد أفراد عائلة بارزة في المافيا.

وتضم قائمة المعتقلين أيضا الحارس الشخصي لفيديز مغني الراب الشهير في إيطاليا.