"تحسن بسيط" في الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد

كشف فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب الدولي السعودي فهد المولد نجم فريق الشباب -الذي يقال إنه سقط من شرفة منزله بدبي في 12 سبتمبر/أيلول الحالي- عن تحسن بسيط في الحالة الصحية للاعب.

وقال فهد باقديم عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين "الحمد الله تحسن بسيط لله الفضل والمنة، تم إبعاد التنفس الاصطناعي وعودة التنفس الطبيعي".

وتابع باقديم "دعواتكم لفهد المولد بأن يلبسه الله الشفاء العاجل، وأن يضمد جراحه يا كريم".

وقبل أيام، نشر سعود المولد شقيق سعود مقطع فيديو قصيرا عبر منصة "إكس" يوضح فيه آخر التطورات الصحية لشقيقه فهد قائلا "إن شاء الله، حالته مستقرة، دعواتكم".

الحمد الله تحسن بسيط لله الفضل و المنه تم ابعاد التنفس الصناعي و عودة التنفس الطبيعي

دعواتكم ل فهد المولد بان يلبسه الله الشفاء العاجل وان يضمد جراحه يا كريم pic.twitter.com/JtBttd3Txt — فهد باقديم (@ft8881) September 30, 2024

وكان وليد الفراج مذيع برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "إم بي سي" قال إن "حالة اللاعب صعبة جدا وهو في غيبوبة عميقة، والتدخل العلاجي محدود جدا، وكل ما يحتاج إليه هو الدعاء من الجميع".

وسقط فهد المولد من الطابق الثاني في منزله بدبي، على جسم أسمنتي، ونقل اللاعب إلى مستشفى راشد، قبل أن ينقل اللاعب إلى العاصمة السعودية الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي، ليتلقى العلاج في مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بكسور في الجمجمة والرقبة وأماكن متفرقة في الجسم.

في حين لم تكشف التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة دبي حتى الآن عن أي أدلة أو قرائن حول كيفية سقوطه، في وقت لم يُتوصل فيه بعد إلى المدة الزمنية التي ظل النجم السعودي فيها طريح الأرض قبل إسعافه، في ظل تعدد الروايات.

شقيق اللاعب #فهد_المولد

في اول تصريح عن حالة أخيه

الله يجبر قلبك ويقوم اخوك بالسلامة يارب pic.twitter.com/Y0MOZIGWXa — NAJI fakndsh (@naji_alnemer) September 20, 2024

واللافت أن وجه النجم السعودي فهد المولد لم يتأثر على الإطلاق ، بحسب شهود لصحيفة "الشرق الأوسط"، إذ إن وجهه كان سليما جدا من أي خدوش أو انتفاخات وكذلك عينيه، في ما بدا وكأنه نائم بشكل طبيعي على سرير العناية المركزة، لكن الضربات كانت كبيرة على قاع جمجمته ورقبته وكذلك أنحاء جسمه.

وسعت تحريات شرطة دبي لتفريغ كثير من الكاميرات القريبة من محيط الحادثة، لكن تسريبات لـ"الشرق الأوسط" ذكرت أن الشرطة لم تكشف عن كاميرا مباشرة توضح شيئا، لكنها تواصل البحث والتدقيق في كثير من الكاميرات المتاحة.

وكان اللاعب الدولي السعودي في دبي، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة الصين، على ملعب داليان، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.