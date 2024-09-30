الإصابة تبعد كورتوا مجددا عن ريال مدريد

يفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لبضعة أسابيع بعد إصابة في الورك تعرض لها -أمس الأحد- في الليغا أمام الجار أتلتيكو مدريد (1-1)، وفق ما أعلن النادي الملكي.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن عودة كورتوا ستكون في منتصف الشهر المقبل، بعد نافذة المباريات الدولية، مما يعني غيابه عن مباراتي ليل الفرنسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وفياريال نهاية الأسبوع الحالي في الدوري المحلي.

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وقال ريال في بيان "بعد الفحوص التي أجريت اليوم (الاثنين) على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بإصابة في العضلة المبعدة (للورك)".

وأمضى الحارس البلجيكي معظم الموسم الماضي بعيدا عن الملاعب بسبب إصابة قوية في الركبة، لكنه عاد في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أسهم في قيادة الريال إلى لقبه الـ15.

ومن المتوقع أن يسد الأوكراني أندري لونين فراغ غياب كورتوا، على غرار ما فعل الموسم الماضي خلال حملة ريال نحو الفوز بلقب الدوري الإسباني أيضا.