موعد مباراة الوصل الإمارتي ضد الأهلي السعودي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف الوصل الإماراتي الأهلي السعودي بالجولة الثانية في دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم بحلتها الجديدة.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموح تحقيق الفوز الثاني والتقدم في البطولة من أجل التأهل إلى المرحلة التالية.

واستهل الوصل مشواره في البطولة بالفوز على باختاكور الأوزبكستاني خارج أرضه 1-0، كما فاز الأهلي على برسيبوليس الإيراني بالنتيجة ذاتها.

موعد مباراة الوصل والأهلي في أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 30 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب زعبيل، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية والدوحة والساعة الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.

beIN Sports AFC HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويوجَد الأهلي والوصل في مجموعة الغرب، التي تضم 12 فريقا، ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض، ليتأهل 8 أندية إلى ثمن النهائي.