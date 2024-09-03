اعتقال لاعب بالدوري الإسباني بسبب اعتداء جنسي مزعوم

أعلن نادي فالنسيا المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن شرطة الحرس المدني في البلاد ألقت القبض على رافائيل مير لاعب الفريق بسبب مزاعم بارتكابه جريمة اعتداء جنسي.

وأكد متحدث باسم الحرس المدني اعتقال لاعب في الدوري الإسباني في فالنسيا بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، لكنه لم يكشف عن الاسم.

وقال فالنسيا في بيان إنه على علم بالاعتقال، وإنه سيتعاون مع العدالة. ولم يتسن الوصول إلى ممثلي مير على الفور للتعليق.

وقد لعب مير (27 عاما) مع ولفرهامبتون الإنجليزي وإشبيلية الذي أعاراه إلى فالنسيا نادي طفولته.

وقالت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية التي نقلت الخبر لأول مرة، إن مير لم يحضر للتدريب مع فريقه اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت كذلك شخصا آخر يزعم تورطه في الاعتداء.