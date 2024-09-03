الإصابات تضرب ريال مدريد

بات الفرنسي أوريلين تشواميني نجم ريال مدريد خامس لاعب يدخل قائمة المصابين الذين يزيد عددهم في عيادة النادي "الملكي".

وخرج تشواميني من قائمة المنتخب خلال مباراتيه في دوري أمم أوروبا، بسبب الإصابة في القدم.

وغادر اللاعب البالغ 24 عاما معسكر "الديوك" -أمس الاثنين- وعاد إلى ريال مدريد من أجل الخضوع لمزيد من الفحوص الطبية، لكن الإصابة لا تبدو خطيرة.

وشارك تشواميني منذ البداية في جميع المباريات الأربع للريال بالدوري المحلي، بعد أن شارك في 5 مباريات مع فرنسا في يورو 2024، حينما بلغ منتخب "الديوك" المربع الذهبي، لكن اللاعب سيغيب عن مواجهتي إيطاليا وبلجيكا بدوري أمم أوروبا.

وبات ثالث لاعب بالريال ينسحب من قائمة فرنسا بعد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الذي يعاني من إصابة بقصبة الساق. وكان مواطنه إدواردو كامافينغا أصيب بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى قبل مباراة السوبر الأوروبي التي فاز بها "الميرينغي" على أتلانتا الشهر الماضي وسيغيب لمدة شهرين تقريبًا.

ولذلك قرر ديدييه ديشان مدرب "الديوك" استدعاء ماتيو غيندوزي ولوكاس ديني للقائمة بدلا من تشواميني وميندي.

وإلى جانب المصابين الثلاثة الفرنسيين يأتي: