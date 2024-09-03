رياضة|كأس العالم 2026|قطر

موعد مباراة قطر ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

كومبو بين علي مبخوت و اكرم عفيف
مهاجم الإمارات علي مبخوت (يمين) والنجم القطري أكرم عفيف (غيتي)
3/9/2024-|آخر تحديث: 3/9/202408:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة قطر ضد الإمارات في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري بملعب أحمد بن علي المونديالي معقل فريق الريان القطري، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويتفوق منتخب قطر في مواجهات المنتخبين، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 9 انتصارات للإمارات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

وتنقل المباراة قنوات "بي إن بورتس" القطرية عبر قناتها:

  • beIN Sports AFC 1 HD

ويعلق على المباراة عامر الخوذيري.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات:

  • كوريا الشمالية
  • إيران
  • قرغيزستان
  • قطر
  • الإمارات
  • أوزبكستان

 

المصدر : الجزيرة

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