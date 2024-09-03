موعد مباراة قطر ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة
3/9/2024-|آخر تحديث: 3/9/202408:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة قطر ضد الإمارات في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة.
تقام المباراة الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري بملعب أحمد بن علي المونديالي معقل فريق الريان القطري، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
ويتفوق منتخب قطر في مواجهات المنتخبين، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 9 انتصارات للإمارات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.
وتنقل المباراة قنوات "بي إن بورتس" القطرية عبر قناتها:
- beIN Sports AFC 1 HD
ويعلق على المباراة عامر الخوذيري.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات:
- كوريا الشمالية
- إيران
- قرغيزستان
- قطر
- الإمارات
- أوزبكستان
المصدر : الجزيرة