موعد مباراة قطر ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة قطر ضد الإمارات في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري بملعب أحمد بن علي المونديالي معقل فريق الريان القطري، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويتفوق منتخب قطر في مواجهات المنتخبين، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 9 انتصارات للإمارات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

وتنقل المباراة قنوات "بي إن بورتس" القطرية عبر قناتها:

beIN Sports AFC 1 HD

ويعلق على المباراة عامر الخوذيري.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: