موعد مباراة قطر ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة قطر ضد الإمارات في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري بملعب أحمد بن علي المونديالي معقل فريق الريان القطري، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وتنقل المباراة قنوات "بي إن بورتس" القطرية عبر قناتها:

beIN Sports AFC 1 HD

ويعلق على المباراة عامر الخوذيري.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: