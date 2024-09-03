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موعد مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

كومبو بين Ayman Hussein لاعب العراق و Salah Al Yahyaei لاعب عمان
أيمن حسين هداف العراق (يمين) وصلاح اليحيائي لاعب عمان (وكالات)
3/9/2024

نستعرض موعد مباراة العراق ضد عمان في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري بملعب البصرة الدولي في العراق، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

التقى المنتخبان في 27 مباراة، انتهت 11 منها بفوز العراق و11 بالتعادل، وفازت عمان في 5 مباريات.

وتنقل المباراة قنوات "بي إن بورتس" القطرية عبر قناتها:

beIN Sports AFC 3 HD

ويمكنكم متابعة المباراة عبر التغطية المباشرة لموقع الجزيرة نت.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات:

  • عمان
  • كوريا الجنوبية
  • فلسطين
  • الأردن
  • الكويت
  • العراق
المصدر : الجزيرة

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