موعد مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة العراق ضد عمان في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري بملعب البصرة الدولي في العراق، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

التقى المنتخبان في 27 مباراة، انتهت 11 منها بفوز العراق و11 بالتعادل، وفازت عمان في 5 مباريات.

وتنقل المباراة قنوات "بي إن بورتس" القطرية عبر قناتها:

beIN Sports AFC 3 HD

ويمكنكم متابعة المباراة عبر التغطية المباشرة لموقع الجزيرة نت.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: