موعد مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة
3/9/2024
نستعرض موعد مباراة العراق ضد عمان في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة.
تقام المباراة الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول الجاري بملعب البصرة الدولي في العراق، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
التقى المنتخبان في 27 مباراة، انتهت 11 منها بفوز العراق و11 بالتعادل، وفازت عمان في 5 مباريات.
وتنقل المباراة قنوات "بي إن بورتس" القطرية عبر قناتها:
beIN Sports AFC 3 HD
ويمكنكم متابعة المباراة عبر التغطية المباشرة لموقع الجزيرة نت.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات:
- عمان
- كوريا الجنوبية
- فلسطين
- الأردن
- الكويت
- العراق
المصدر : الجزيرة