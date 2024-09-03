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من الأفضل والأمهر مبابي أم هالاند؟

mbappe و Haaland Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Betis - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - September 1, 2024 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Susana Vera و Soccer Football - Premier League - West Ham United v Manchester City - London Stadium, London, Britain - August 31, 2024 Manchester City's Erling Haaland applauds fans after the match as he holds the ball after scoring a hat-trick Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
ناصر صادق
3/9/2024-|آخر تحديث: 3/9/202412:59 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

المقارنات بين النجمين الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، تكاد لا تتوقف في ظل جدل حول من الأفضل بينهما.

وترجح كفة مبابي (25 عاما) عند الحديث عن الإنجازات الدولية على مستوى المنتخبات، حيث فاز بالعديد من البطولات أبرزها كأس العالم عام 2018 في روسيا، وهو ما يفتقده هالاند الذي يلعب لمنتخب مغمور لم يتأهل أصلا لكأس العالم أو حتى كأس أوروبا.

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لكن منذ انتقال هالاند (24 عاما) إلى مانشستر سيتي عام 2022 وهو يسحب البساط من تحت أقدام مبابي شيئا فشيئا، بفضل أرقامه القياسية في تسجيل الأهداف وحصده لقب هداف البريميرليغ مع كأس البطولة في الموسمين الماضيين، إضافة إلى بطولات أخرى أبرزها مساهمته في تتويج سيتي بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي.

وكان من المفترض أن يكون انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف قفزة كبيرة تجعل النجم الفرنسي يغرد وحيدا على القمة، لكنه ورغم تتويجه في أول مباراة مع الملكي بكأس السوبر الأوروبي على حساب أتلانتا الإيطالي ومساهمته بهدف في الفوز، فقد تعرض لانتقادات وتشكيك كبير بعد غيابه عن التهديف وانعدام خطورته تقريبا في أول 3 مباريات في الدوري الإسباني.

وحتى بعدما سجل أخيرا في المباراة الرابعة ثنائية في مرمى ريال بيتيس أمس الأحد، فلا يزال بعيدا عن القاطرة البشرية هالاند الذي يطلق عليه البعض آلة الأهداف الذي سجل 7 أهداف في 3 مباريات فقط في البريميرليغ.

كما أصبح في موسمين تقريبا اللاعب السابع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لديه أكبر عدد من الثلاثيات (هاتريك) برصيد 7 ثلاثيات مع تميزه بأنه احتاج عددا أقل من المباريات لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

ولم يتبق لهالاند سوى القليل لإثبات أنه أحد أفضل المهاجمين في الآونة الأخيرة بفضل غريزته التهديفية وأنه لا يتعب أبدًا من تسجيل الأهداف وآخرها ضد ويستهام عندما سجل سجل ثلاثية مرة أخرى ليمنح السيتي الفوز بجدارة.

إذن فأرقام وبطولات هالاند على مستوى الأندية -حتى الآن- تفوق مبابي، الذي يحتفظ بأفضلية مطلقة لن تتبدل أبدا على مستوى المنتخبات.

epa06891472 Kylian Mbappe of France kisses the FIFA World Cup 2018 trophy after the FIFA World Cup 2018 final between France and Croatia in Moscow, Russia, 15 July 2018. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EPA-EFE/YURI KOCHETKOV EDITORIAL USE ONLY
مبابي أسهم في فوز منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 (الأوروبية)

من الأمهر مبابي أم هالاند؟

وعلى مستوى المهارات الفردية لا يوجد خلاف على تفوق مبابي ولمساته الجمالية في المراوغات وتسجيل الأهداف إضافة إلى سرعته الفائقة، فيما يتميز هالاند أكثر في النواحي البدنية التي تعوض عدم امتلاكه مهارات النجم الفرنسي.

ففي مواجهات واحد ضد واحد، تجد أن مبابي يلجأ بالفطرة للمراوغة مستغلا سرعته بالكرة كما حدث في مباريات كثيرة ومنها اللقطة الأيقونية التي يجذبه فيها بيكيه مدافع برشلونة خلال مواجهة باريس سان جيرمان في كامب نو.

مبابي تلاعب بدفاع برشلونة في هذه المباراة (رويترز)

أما هالاند فتجده يعتمد على قوته البدنية بشكل أكبر وقدرته الفائقة على التسجيل من أوضاع مختلفة والقفز عاليا مستغلا طول قامته 1.94 متر عن مبابي 1.78 متر.

كل هذا جعل البعض يطلق على هالاند لقب الروبوت نظرا لأنه يلعب بطريقة شبه آلية وأهدافه تكاد تكون متطابقة في بعض الأحيان.

موسم فاصل

وإذا كان يصعب على البعض الفصل في الأفضلية بين النجمين حاليا فقد تكون أوضح بكثير نهاية الموسم بعدما يتضح بجلاء مدى ما سيقدمه مبابي مع ريال مدريد.

وفي حال نجح على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية مع الفريق فستكون الأفضلية له بشكل غير قابل للشك، أما فشله فسيفتح الطريق أمام هالاند لحسم صراع الأفضلية بينهما، كما سيضعه بقوة على ترشيحات الكرة الذهبية التي سيتصارع عليها النجمان خلال السنوات المقبلة.

ويمكن القول عن مبابي، إنه لاعب من الطراز الرفيع قد تستمتع بأهدافه ولمساته الفنية، أما هالاند فهو مهاجم قوي فريد من نوعه، قد يبهرك بغزارة أهدافه وحركاته الأكروباتية التي يسجل بها بعض أهدافه الكثيرة، وكلاهما غالبا ما يصنع الفارق مع الفريق الذي يلعب له.

المصدر : الجزيرة

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