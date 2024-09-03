المصري محمود تريزيجيه ينضم إلى الريان القطري

أعلن نادي الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم تعاقده مع الجناح المصري محمود حسن (تريزيجيه) قادما من طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة.

واستهل تريزيجيه (29 عاما) مشواره مع الأهلي المصري وخاض تجارب مع أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور عام 2022.

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وقال النادي القطري عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "محمود تريزيجيه اختار الريان". وظهر تريزيجيه في فيديو وهو يقول: "أنا رياني".

وأضاف الريان عبر إكس: "محمود تريزيجيه رياني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة".

ويستعد تريزيجيه، الذي سيرتدي القميص رقم 8 مع الريان، لمواجهة الرأس الأخضر مع منتخب مصر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في السادس من سبتمبر/أيلول قبل 4 أيام من اللعب أمام بوتسوانا.

وخاض تريزيجيه، الذي لعب دورا مهما في بلوغ مصر لكأس العالم 2018 في روسيا، 74 مباراة دولية وسجل 18 هدفا.

وتعرض تريزيجيه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في موسم 2020-2021 تسببت في عرقلة مشواره مع أستون فيلا الذي خاض معه 56 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها 8 أهداف.

وبعد تعافيه من الإصابة الخطيرة عاد للدوري التركي، إذ سبق له اللعب مع قاسم باشا، وانضم إلى طرابزون سبور وسجل 25 هدفا في 76 مباراة في مختلف المسابقات.

ولم تكن بداية الريان قوية في الدوري القطري، بعدما استهل الموسم بالفوز على أم صلال قبل الخسارة أمام الدحيل ثم الغرافة.