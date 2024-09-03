موعد مباراة الأردن ضد الكويت في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأردن ضد الكويت بالجولة الأولى للمجموعة الثانية في الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة -يوم الخميس- في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري بملعب عمان الدولي، في المملكة، وتنطلق صفارة البداية التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت كل من مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

والتقى المنتخبان في 24 مباراة، انتهت 9 منها بفوز الكويت و9 بالتعادل، وفاز الأردن في 6 مباريات.

وتنقل المباراة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناتها:

beIN Sports AFC 4 HD

ويمكنكم متابعة المباراة عبر التغطية المباشرة لموقع الجزيرة نت.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات:

عمان

العراق

فلسطين

الأردن

الكويت

كوريا الجنوبية

وتتمثل قارة آسيا بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9، حسب نتائج الملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضمّ كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع بملحق قاري، بينما ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.