إنجلترا الأولى إنفاقا وإيرادات في الميركاتو الصيفي

عززت إنجلترا هيمنتها هذا الصيف على سوق الانتقالات بكرة القدم، وظلت البطولة الأكثر إنفاقا بفارق كبير عن بقية البطولات، بينما انتزعت من ألمانيا المركز الأول من حيث الإيرادات، وفقا لتقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، أنفقت أندية أغنى بطولة في العالم 1.69 مليار دولار في الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران والأول من سبتمبر/أيلول مقابل 526 صفقة دولية.

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وتُعدّ هذه القيمة أقل قليلا عما كان عليه الحال في صيف 2023 (1.98 مليار دولار)، لكنها أكثر من ضعف ما أُنفق في:

إيطاليا (825 مليون دولار)

وفرنسا (697 مليار دولار)

وإسبانيا (599 مليار دولار)

وألمانيا (572 مليار دولار).

وتراجعت السعودية التي حلّت في المركز الثاني العام الماضي إلى المركز السادس خلف "الخمسة الكبار" الأوروبيين، إذ أنفقت 431 مليون دولار، أي نصف ما أنفقته في صيف 2023.

ومن ناحية الإيرادات من بيع اللاعبين، حطمت الأندية الإنجليزية الرقم القياسي للإيرادات المُسجّل باسم الأندية الألمانية العام الماضي، إذ جمعت أندية إنجلترا 1.25 مليار دولار بفضل انتقالات دولية لـ523 لاعبا.

وحلّت فرنسا في المركز الثاني على هذا الصعيد (756 مليون دولار)، متقدمة على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا. وجاءت البرازيل في طليعة البائعين غير الأوروبيين بحلولها ثامنة (278 مليون دولار)، في دلالة على الهيمنة الاقتصادية لكرة القدم في القارة "العجوز".

وبشكل إجمالي، تراجعت رسوم الانتقالات في كرة القدم للرجال بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار (5.8 مليارات يورو)، لكن مع تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الصفقات بواقع 11 ألفا.

من ناحية أخرى، شهدت كرة القدم النسائية تقدما مذهلا. وعلى الرغم من أن المبالغ المدفوعة أقل بكثير مقارنة بالرجال، فإن عدد الانتقالات الدولية ارتفع بنسبة 31% مقارنة بالصيف الماضي (1125) مقابل قيمة زادت على الضعف لتصل إلى 6.8 ملايين دولار.