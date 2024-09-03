بعد أكثر من يومين على انتهاء سوق الانتقالات الصيفي، أجرت صحيفة ديلي ستار البريطانية استطلاع رأي حول أفضل وأسوأ الانتقالات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للمشجعين الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 2000 بحسب الصحيفة، صنف انتقال المصري محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما على أنه أفضل صفقة في البريميرليغ.

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يعتقد مشجعو كرة القدم الذين شملهم الاستطلاع أن انتقال صلاح مقابل 35 مليون يورو كان ناجحا جدا، إذ سجل الفرعون المصري أكثر من 200 هدف، مما ساعد على قيادة "الريدز" إلى مجد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وطغى انتقال صلاح على الصفقات الأخرى مثل صفقة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو من لشبونة والفرنسي إريك كانتونا من ليدز إلى مانشستر يونايتد.

أفضل 10 انتقالات

1. المصري محمد صلاح (روما إلى ليفربول 2017): 42 مليون يورو.

2. البرتغالي كريستيانو رونالدو (سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد 2003): 19 مليون يورو.

3. الفرنسي إريك كانتونا (ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد 1992): 1.1 مليون يورو.

4. البلجيكي كيفن دي بروين (فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي 2015): 76 مليون يورو.

5. الإنجليزي جيمي فاردي (فليتوود تاون إلى ليستر سيتي 2012): 1.19 مليون يورو.

6. الإنجليزي واين روني (إيفرتون إلى مانشستر يونايتد 2004): 37 مليون يورو.

7. العاجي ديدييه دروغبا (مرسيليا إلى تشلسي 2004): 38.5 مليون يورو.

8. الويلزي غاريث بيل (ساوثهامبتون إلى توتنهام هوتسبر 2007): 14.7 مليون يورو 2007.

9. الإنجليزي فرانك لامبارد (وست هام إلى تشلسي 2001): 16 مليون يورو.

10. الهولندي فيرجيل فان ديك (ساوثهامبتون إلى ليفربول 2018): 84.6 مليون يورو.

أسوأ 10 انتقالات

وعلى مستوى الصفقات السيئة، كانت عودة الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد هي الأسوأ على الإطلاق بحسب الاستطلاع، ووصف المشجعون الصفقة البالغة 105 ملايين يورو بالأسوأ في التاريخ.