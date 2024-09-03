أفضل وأسوأ الانتقالات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد أكثر من يومين على انتهاء سوق الانتقالات الصيفي، أجرت صحيفة ديلي ستار البريطانية استطلاع رأي حول أفضل وأسوأ الانتقالات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا للمشجعين الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 2000 بحسب الصحيفة، صنف انتقال المصري محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما على أنه أفضل صفقة في البريميرليغ.
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يعتقد مشجعو كرة القدم الذين شملهم الاستطلاع أن انتقال صلاح مقابل 35 مليون يورو كان ناجحا جدا، إذ سجل الفرعون المصري أكثر من 200 هدف، مما ساعد على قيادة "الريدز" إلى مجد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وطغى انتقال صلاح على الصفقات الأخرى مثل صفقة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو من لشبونة والفرنسي إريك كانتونا من ليدز إلى مانشستر يونايتد.
أفضل 10 انتقالات
- 1. المصري محمد صلاح (روما إلى ليفربول 2017): 42 مليون يورو.
- 2. البرتغالي كريستيانو رونالدو (سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد 2003): 19 مليون يورو.
- 3. الفرنسي إريك كانتونا (ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد 1992): 1.1 مليون يورو.
- 4. البلجيكي كيفن دي بروين (فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي 2015): 76 مليون يورو.
- 5. الإنجليزي جيمي فاردي (فليتوود تاون إلى ليستر سيتي 2012): 1.19 مليون يورو.
- 6. الإنجليزي واين روني (إيفرتون إلى مانشستر يونايتد 2004): 37 مليون يورو.
- 7. العاجي ديدييه دروغبا (مرسيليا إلى تشلسي 2004): 38.5 مليون يورو.
- 8. الويلزي غاريث بيل (ساوثهامبتون إلى توتنهام هوتسبر 2007): 14.7 مليون يورو 2007.
- 9. الإنجليزي فرانك لامبارد (وست هام إلى تشلسي 2001): 16 مليون يورو.
- 10. الهولندي فيرجيل فان ديك (ساوثهامبتون إلى ليفربول 2018): 84.6 مليون يورو.
أسوأ 10 انتقالات
وعلى مستوى الصفقات السيئة، كانت عودة الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد هي الأسوأ على الإطلاق بحسب الاستطلاع، ووصف المشجعون الصفقة البالغة 105 ملايين يورو بالأسوأ في التاريخ.
- 1. الفرنسي بول بوغبا (يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد 2016): 105 ملايين يورو.
- 2. الإنجليزي أندي كارول (نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول 2011): 41 مليون يورو.
- 3. البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان إلى تشلسي 2021): 113 مليون يورو.
- 4. الإسباني فرناندو توريس (ليفربول إلى تشلسي 2011): 58.5 مليون يورو.
- 5. الإنجليزي داني درينكووتر (ليستر سيتي إلى تشلسي 2017): 37.9 مليون يورو.
- 6. التشيلي أليكسيس سانشيز (من أرسنال إلى مانشستر يونايتد 2018): 34 مليون يورو.
- 7. الإيطالي ماريو بالوتيلي (ميلان إلى ليفربول 2014): 20 مليون يورو.
- 8. البرازيلي فيليب كوتينيو (ليفربول إلى برشلونة 2018): مقابل 135 مليون يورو.
- 9. الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد 2014): 75 مليون يورو.
- 10. البلجيكي كريستيان بينتيكي (أستون فيلا إلى ليفربول 2015): 46.5 مليون يورو.