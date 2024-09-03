كومان يستبعد بيرجوين نهائيا من منتخب هولندا بعد انتقاله للاتحاد السعودي

يبدو أن خطوة ستيفن بيرجوين بالانتقال إلى الاتحاد السعودي لم ترق لمدرب منتخب هولندا رونالد كومان الذي أغلق باب استدعائه للمنتخب "البرتقالي".

وقال كومان، في مؤتمر صحفي قبل معسكر منتخب بلاده التحضيري لدوري أمم أوروبا، إن "انتقال بيرجوين في سن الـ26 إلى الدوري السعودي يعني بوضوح أن ليس لديه أي طموح رياضي، وكتابه مع منتحب هولندا أغلق".

وأضاف المدرب الهولندي أنه "كان بإمكان بيرجوين البقاء في أياكس. هذا ليس سيئا أيضا. وأعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وأوضح كومان "على أي حال، لكل شخص وجهة نظر مختلفة وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأقوم بتلك الخطوة".

وردا على سؤال عما إذا كان بيرجوين تحدث معه قبل انضمامه للاتحاد، قال كومان: "لا. أعتقد أنه كان ليعرف ما كنت سأقوله له".

وكان جورجينيو فينالدوم (33 عاما)، ضمن قائمة منتخب هولندا التي شاركت ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) رغم لعبه في فريق الاتفاق السعودي.

وكشف كومان "واجه فينالدوم مشاكل في باريس سان جيرمان وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة له للعب. بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق في السن".

وتقرر استبعاد بيرجوين، الذي خاض 35 مباراة دولية، من قائمة المنتخب.

وكان الاتحاد السعودي أعلن -أمس الاثنين- ضمه الجناح الهولندي ستيفن قادما من أياكس.

وبرفقة مقطعي فيديو للاعب الهولندي البالغ 26 عاما والذي دافع عن ألوان أياكس منذ 2022 بعدما مر أولا بأيندهوفن ومن ثم توتنهام الإنجليزي، كتب الاتحاد "أهلا بنمرنا الجديد".

وأفاد أياكس -في بيان- بأنه "سيتقاضى من النادي السعودي بدل انتقال أكثر من 21 مليون يورو"، مضيفا أن عقد اللاعب مع النادي الهولندي كان سينتهي في صيف 2027.

وأقفل باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي أمس الاثنين.