جدول ومواعيد مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

تنطلق غدا الأربعاء الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الـ35 لكرة القدم التي يستضيفها المغرب.

وفي ما يأتي برنامج الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المقرر إقامتها بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026 (بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة):

الأربعاء الموافق 4 سبتمبر/أيلول 2024

المجموعة الأولى:

(18:00) جزر القمر – غامبيا

المجموعة الرابعة:

(19:00) ليبيا – رواندا

المجموعة الثامنة:

*(19:00) تنزانيا – إثيوبيا

المجموعة السادسة:

(22:00) السودان – النيجر

الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول 2024

المجموعة الـ12:

(16:00) ملاوي – بوروندي

المجموعة الثانية:

(18:00) جمهورية أفريقيا الوسطى – ليسوتو

المجموعة الـ11:

(19:00) الكونغو – جنوب السودان

المجموعة السادسة:

(18:00) غانا – أنغولا

المجموعة التاسعة:

(19:00) غينيا بيساو – إسواتيني

المجموعة الخامسة:

(22:00) الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة الأولى:

(22:00) تونس – مدغشقر

الجمعة الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2024

المجموعة العاشرة:

(16:00) كينيا – زمبابوي

المجموعة الخامسة:

(19:00) توغو – ليبيريا

المجموعة السابعة:

(19:00) سييراليون – تشاد

المجموعة الثامنة:

(19:00) الكونغو الديمقراطية – غينيا

المجموعة الحادية عشرة:

(19:00) جنوب أفريقيا – أوغندا

المجموعة الثانية:

(21:00) المغرب – الغابون

المجموعة الثالثة:

(22:00) مصر – الرأس الأخضر

المجموعة السابعة:

(22:00) ساحل العاج – زامبيا

المجموعة الأولى:

(22:00) مالي – موزامبيق

المجموعة الثانية عشرة:

(22:00) السنغال – بوركينا فاسو

السبت الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2024

المجموعة الثالثة:

(19:00) موريتانيا – بوتسوانا

المجموعة الرابعة:

(19:00) نيجيريا – بنين

المجموعة العاشرة: