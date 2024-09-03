شاهد.. كواليس صادمة لحوار مدرب بلد الوليد وحكم مباراة برشلونة

بين شوطي مباراة برشلونة وضشفه بلد الوليد في الليغا، التي فاز بها البرسا بسباعية، كُشف عن حوار صادم دار بين مدرب الضيوف وحكم المباراة.

وقال الإسباني دياز دي ميرا إسكوديروس لمدرب بلد الوليد، باولو بيزولانو، "أطلب منك شيئا واحدا فقط. أعلم أنهم يعترضون ويحتجون كثيرا. أريدك ألا تضرب (ترتكب الأخطاء القاسية على لاعبي البرسا)".

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بعد ذلك مباشرة -وفقا لمقطع الفيديو الذي التقطه "موفيستار بلس"- شوهد بيزولانو يرد على الحكم في محادثة قصيرة لا يمكن فيها فهم ما يقوله، لأنه يتحدث بصوت خافت ويده على فمه. وما هو واضح هو رد الحكم. يستمع دياز دي ميرا إليه، وينتهي به الأمر قائلا "دعها تكون مجرد أخطاء عادية".

🚨🎥 — مترجم | الحكم دياز دي ميرا يطلب من مدرب بلد الوليد ، بيزولانو أن يأمر لاعبيه بعدم التدخل على لاعبي برشلونة بقوة !!!! pic.twitter.com/huasElVono — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) September 3, 2024

ربما لم يكن لتحذير الحكم، الذي كان بمثابة نصيحة أكثر من كونه تهديدا، أي علاقة بالأمر، لكن المحادثة كانت لافتة للنظر. وقد انتهى الأمر ببلد الوليد بارتكاب 12 خطأ طوال المباراة وتلقي 3 بطاقات صفراء، اثنتان منها في الشوط الثاني.

ولم يكن لدى بلد الوليد أي فرصة أمام برشلونة للعودة بالنتيجة أو مجاراة الأداء الرائع للبلوغرانا، خاصة أن لاعبي الفريق المملوك للنجم البرازيلي رونالدو افتقروا إلى الحدة والقوة في الأداء.

كما خسروا الاستحواذ والصراعات الثنائية وفقدوا الكرة كثيرا، ولم يظهروا رغبة حقيقية في استعادتها، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.