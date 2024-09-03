برشلونة يصر على التعاقد مع الموهبة المرتقبة بالكرة الإسبانية

لايزال برشلونة يسعى لضم موهبة مالقا أنطونيو كورديرو، رغم أن فريقه رفض عرضه الأول.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن اللاعب لفت انتباه برشلونة هذا الصيف، وقدم عرضا يصل إلى 4 ملايين يورو إلى جانب المتغيرات للتعاقد معه.

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ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 17 عاما بعقد مع مالقا حتى صيف 2025، ولديه شرط جزائي بقيمة 3 ملايين يورو.

وبرز كورديرو منذ فترة طويلة كأحد أبرز المواهب الشابة في الكرة الإسبانية، بعد أن أثبت المهاجم الذي يلعب عادة على الجناح نفسه كشخصية محورية في عودة مالقا إلى دوري الدرجة الثانية.

وكانت انطلاقة أنطونيو كورديرو، المعروف للجميع باسم "أنطونيتو"، في الفريق الأول لمالقا الموسم الماضي.

#FCBarcelona have made an offer for 17-year-old Malaga talent Antonio Cordero, who scored on the opening day of the season against Racing Ferrol. pic.twitter.com/EO0GFjjU5L — Football España (@footballespana_) August 30, 2024

ورغم صغر سنه، شارك كورديرو في 22 مباراة مع مالقا الموسم الماضي، ولعب دورا رئيسيا في صعود الفريق إلى الدرجة الثانية.

وسجل الهدف الحاسم ضد ناستيك الذي ضمن لمالقا الصعود في مباراة الملحق، واستمر في التألق هذا الموسم.

وفي أول ظهورين له في الدرجة الثانية، سجل المهاجم هدفا في التعادل ضد راسينغ فيرول (2-2)، وقدم تمريرة حاسمة ضد ميرانديس في تعادل آخر (1-1)، كل ذلك في 34 دقيقة فقط من اللعب.