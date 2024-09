برشلونة يصر على التعاقد مع الموهبة المرتقبة بالكرة الإسبانية

لايزال برشلونة يسعى لضم موهبة مالقا أنطونيو كورديرو، رغم أن فريقه رفض عرضه الأول.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن اللاعب لفت انتباه برشلونة هذا الصيف، وقدم عرضا يصل إلى 4 ملايين يورو إلى جانب المتغيرات للتعاقد معه.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 17 عاما بعقد مع مالقا حتى صيف 2025، ولديه شرط جزائي بقيمة 3 ملايين يورو.

وبرز كورديرو منذ فترة طويلة كأحد أبرز المواهب الشابة في الكرة الإسبانية، بعد أن أثبت المهاجم الذي يلعب عادة على الجناح نفسه كشخصية محورية في عودة مالقا إلى دوري الدرجة الثانية.

وكانت انطلاقة أنطونيو كورديرو، المعروف للجميع باسم "أنطونيتو"، في الفريق الأول لمالقا الموسم الماضي.

#FCBarcelona have made an offer for 17-year-old Malaga talent Antonio Cordero, who scored on the opening day of the season against Racing Ferrol. pic.twitter.com/EO0GFjjU5L

