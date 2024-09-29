رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

مبابي المصاب ممنوع من مشاهدة قمة ريال مدريد وأتلتيكو

الإصابة تبعد مبابي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل (غيتي)
29/9/2024-|آخر تحديث: 29/9/202406:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)

منعت إدارة ريال مدريد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من حضور مباراة الديربي ضد مضيفه أتلتيكو مدريد اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي طلب متابعة المباراة من مدرجات ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد، بسبب الإصابة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي ريال مدريد فضلوا رفض طلب المهاجم الفرنسي لتجنب أي تصرف عدائي من قبل الجماهير، خصوصا بعد عدة حوادث وقعت خلال المواجهات الأخيرة بين قطبي العاصمة الإسبانية، خاصة ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

ويعاني مبابي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر تعرض لها يوم الثلاثاء أمام ألافيش، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وسجل قائد منتخب فرنسا 6 أهداف في 7 مباريات رسمية خاضها مع ريال مدريد، بينها 5 أهداف في الدوري الإسباني، لينافس على لقب الهداف مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة (6 أهداف) والبرازيلي رافينيا جناح البرسا (5 أهداف).

المصدر : مواقع إلكترونية

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