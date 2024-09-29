شاهد.. ميسي ينقذ إنتر ميامي من الخسارة

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي من خطر الخسارة بعد أن سجّل له هدف التعادل أمام ضيفه تشارلوت إف سي 1-1 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم أمس السبت.

ورغم اكتفائه بالتعادل للمرة الثالثة تواليا، فإنّ ميامي سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية، وكذلك صدارة المنطقة الشرقية.

وانتزع تشارلوت الذي يشرف عليه مدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق دين سميث التقدم عن طريق البولندي كارول سفيدرسكي (الدقيقة 57) قبل أن يدرك ميسي التعادل من تسديدة بيسراه من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة (الدقيقة 67)، محرزا هدفه الـ15 في 15 مباراة هذا الموسم.

It just had to be him 🐐 💥 pic.twitter.com/hX0cuCd3E6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 29, 2024

ويملك ميامي في رصيده 65 نقطة قبل 3 مباريات من نهاية الموسم المنتظم، متفوقا على كولومبوس كرو حامل اللقب (57 نقطة) وسينسيناتي (56 نقطة) في المنطقة الشرقية.

وبعد اللقاء، قال المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو: "كنا فريق اعتاد الخسارة خلال الأعوام الماضية، والآن، لدينا فريق معتاد الفوز، وهذا ما يرفع من التوقعات".

وأضاف "لقد عملنا بجهد كبير لتغيير هذه النظرية عن الفريق، ولقد قمنا بذلك من خلال استخدام تشكيلات عدّة مختلفة بسبب الإصابات والاستحقاقات الدولية".

وأردف "نعم، نحن محبطون من 3 تعادلات على التوالي…لكنها لا تعني أننا لم نملك الفرص للفوز".

وضمنت فرق سياتل ساوندرز، وهيوستن دينامو، ونيويورك ريد بولز، ونيويورك سيتي، ولوس أنجلوس إف سي، وأورلاندو سيتي تأهلها إلى الأدوار النهائية.