شاهد.. ميسي يفقد صوابه ويشتم حكما بالدوري الأميركي

وجّه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي كلمات نابية للحكم خلال تعادل فريقه 1-1 مع تشارلوت إف سي ضمن الجولة الـ31 من الدوري الأميركي.

ووفقا لصحيفة "أولي" الأرجنتينية، نقلا عن "موندو ديبورتيفو"، وصف ميسي الحكم بـ"الحقير" بعد صافرة النهاية، وتلقى بطاقة صفراء لاحتجاجاته.

🇦🇷 Lionel Messi to the referee after refusing to give him penalty: "You son of a b*that, you bad man"pic.twitter.com/cpUXY0NnZa — LLF (@laligafrauds) September 29, 2024

تقدم شارلوت في الدقيقة 56 عن طريق كارول سفيدرسكي، قبل أن يعادل ميسي النتيجة بتسديدة رائعة في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع، مرر ميسي كرة عالية إلى جوردي ألبا، الذي لعب الكرة برأسه نحو لويس سواريز لكن المهاجم الأوروغواياني أخفق في التسجيل من مسافة قريبة، ووضع الكرة فوق العارضة بعد اصطدامه بحارس المرمى كريستيان كاهلينا.

بعد نهاية المباراة كان ميسي وزملاؤه غاضبين من الحكم لحرمانهم من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة حسب اعتقادهم.

بعد صافرة النهاية توجّه ميسي إلى الحكم وشتمه مستخدما لفظا غير لائق، كما وصفه بالـ"حقير". وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني نجا من الطرد وتم إنذاره بدلا من ذلك.

وغاب ميسي، الذي سجل هدفه الخامس عشر في 16 مباراة بالدوري، عن جزء كبير من الموسم العادي للدوري الأميركي، بسبب الإصابة، ويواصل العمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة.