شاهد.. ميسي يفقد صوابه ويشتم حكما بالدوري الأميركي

وجّه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي كلمات نابية للحكم خلال تعادل فريقه 1-1 مع تشارلوت إف سي ضمن الجولة الـ31 من الدوري الأميركي.

ووفقا لصحيفة "أولي" الأرجنتينية، نقلا عن "موندو ديبورتيفو"، وصف ميسي الحكم بـ"الحقير" بعد صافرة النهاية، وتلقى بطاقة صفراء لاحتجاجاته.

🇦🇷 Lionel Messi to the referee after refusing to give him penalty:

"You son of a b*that, you bad man"pic.twitter.com/cpUXY0NnZa

— LLF (@laligafrauds) September 29, 2024