ميسي يحتفل على طريقة "مارفل الخارق"

أنقذ ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي من الهزيمة بعد تسجيل هدف التعادل في مرمى تشارلوت إف سي في الدوري الأميركي، وأتبعه باحتفال مثير للدهشة على طريقة الرجل الحديدي.

وأدرك ميسي التعادل لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 67 بعد أن تقدم الضيوف عبر كارول سويدرسكي في الدقيقة 57.

بعدها مباشرة اتجه ميسي نحو عائلته المتواجدة بالمدرجات، وبدأ في الاحتفال على طريقة "الرجل الحديدي" (أيرون مان) عبر تقليد حركاته التي اشتهر بها.

وشرع ميسي في وضع يديه بجانبيه وراحة اليدين للأسفل، وبدأ في رفع كعبيه محاكيا عملية إقلاع بطل مارفل الخارق "آيرون مان".

ثم أتبع حركته بابتسامة ساخرة بعد أن أخرج لسانه بما يوحي أن ثمة قصة أو تحديا ما بين الساحر الأرجنتيني وأبنائه.

Tell me what this celebration is about 😝pic.twitter.com/3RFCQgPRih

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 29, 2024