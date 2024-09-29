لامين جمال وميسي في أول 75 مباراة احترافية

يسارع كثيرون إلى مقارنة موهبة برشلونة لامين جمال بالأسطورة ليونيل ميسي بعد أن أثبت علو كعبه مبكرا مع النادي الملكي وتألقه مع منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا الأخيرة.

وأعرب جمال عن سعادته بمقارنته بميسي، لكنه يريد شق طريقه الخاص، إذ يدعي أن الوصول إلى مستوى الأرجنتيني "مستحيل".

وصرح لقناة "أنتينا 3" قائلا "أحب أن يقارنوني بأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، لكني أريد أن أكون أنا".

وأضاف "الوصول إلى مستوى ميسي أمر مستحيل".

بدوره، كان ميسي يراقب مسيرة جمال من بعيد، ويعتقد أن النجم الإسباني سيكون في المنافسة على الكرة الذهبية خلال السنوات القادمة.

وقال ميسي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في عام 2023 "أعتقد أن لامين جمال -الذي لا يزال صغيرا جدا ويلعب مع برشلونة- سيلعب دورا بارزا ويقاتل من أجل الكرة الذهبية في المستقبل أيضا".

وهناك نقاط تشابه بين المهاجمين، إذ ارتديا قميص نادي برشلونة، كما أنهما أعسران ويلعبان في المركز نفسه، وهو الجانب الأيمن.

وعلى غرار ميسي القادم إلى برشلونة بعمر الـ13 انضم جمال إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة منذ نعومة أظفاره، وبدأ بتحطيم الأرقام القياسية نظرا لتفجّر موهبته في سن صغيرة.

وأصبح جمال أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة القارية عن 16 عاما و362 يوما، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.

وبعد أن وصل لامين إلى مباراته الـ75 عُقدت مقارنة بين سجلي النجمين.

وخاض لامين مباراته رقم 75 في مسيرته ضد خيتافي في منتصف الأسبوع بعمر 17 عاما، في حين خاض ميسي مباراته رقم 75 في مسيرته في أبريل/نيسان 2007 عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وفيما يلي تفصيل كامل لكلا اللاعبين وسجلهما مع النادي والمنتخب بعد 75 مباراة:

سجل لامين جمال بعد 75 مباراة:

المباريات: 75

الأهداف: 14

التمريرات الحاسمة: 23

المساهمة في الأهداف: 37

عدد الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 126.9

الألقاب: الدوري الإسباني (مرة واحدة)، بطولة أوروبا (مرة واحدة).

سجل ليونيل ميسي بعد 75 مباراة: