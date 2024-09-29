تراجع شعبية مبابي في فرنسا منذ انضمامه لريال مدريد

أظهر استطلاع رأي تراجع شعبية نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وتضرر صورته العامة في فرنسا منذ مغادرته ملعب "حديقة الأمراء".

وانتقل مبابي (25 عاما) فترة الانتقالات الصيفية إلى النادي الملكي قادما من سان جيرمان في صفقة مجانية مخلفا جدلا واسعا في فرنسا.

وأجرت شركة "أودوكسا" استطلاعا للرأي شمل 1005 أشخاص تفوق أعمارهم 18 عاما، بالإضافة إلى 434 لاعب كرة قدم من الهواة.

وسجلت نسبة الفرنسيين الذين يحملون رأيا إيجابيا عن مبابي تراجعا لافتا (54%) بانخفاض قدره 12 نقطة مقارنة بنتيجة أبريل/نيسان الماضي.

وأشار موقع "آر إم سي سبورت" إلى أن صورة مبابي العامة تضررت بشكل واضح حيث يرى 58% فقط من المشاركين أن هذا المهاجم شخص ودود، متراجعا بـ22 نقطة عما كان عليه الحال عام 2019.

وأظهر الاستطلاع أن 57% يرون مبابي "قريبا من الجمهور" (بانخفاض 19 نقطة) بينما يصفه 35% فقط بـ"المتواضع" (بانخفاض 31 نقطة).

شارة القيادة

في المقابل، يعتقد 52% من المشاركين أن مبابي هو الخيار الجيد لارتداء شارة قيادة منتخب "الديوك" بينما يرغب 54% في أن يعين المدرب ديدييه ديشامب لاعبا آخر قائدا، في حين يرغب 58% منهم أن يتولى أنطوان غريزمان (البالغ 33 عاما) المهمة.

وعلى المستوى الرياضي، ثمة شبه إجماع على أن مبابي سينجح في ريال (73%) كما أن 57% يعتقدون أن الملكي سيكون أقوى بوجود النجم الفرنسي.

ولعب مبابي حتى الآن 7 مباريات بالدوري الإسباني، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

كما يرى 59% من المشاركين في الاستطلاع أن الدوري الفرنسي أصبح أقل إثارة في غياب مبابي، بينما يعتقد 52% أن سان جيرمان تراجع بعد رحيل الدولي الفرنسي.

لكن في الواقع حقق النادي الباريسي بداية قوية ولم يهزم في جميع المسابقات، برصيد 6 انتصارات وتعادل واحد، كما سجل 21 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، ويبدو أنه وجد الطريقة الصحيحة لتعويض هدافه.