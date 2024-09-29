سبب نوم مورينيو في ملعب تدريبات فنربخشة

أوضح جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي سبب نومه في ملعب تدريبات النادي، في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية.

وكشف المدرب -الذي تولى مهمته هذا الصيف بعد أشهر من رحيله عن روما الإيطالي- أن نومه في الملعب يعود إلى جدول العمل المرهق، وقال "أنا أعمل لمدة 12 ساعة يوميا وأنام في ملعب التدريبات ليلاً".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ملخص فوز أياكس الهولندي العريض على بشكتاش التركي بالدوري الأوروبي list 2 of 2 9 لاعبين اعتزلوا كرة القدم في 2024 end of list

وأوضح "سبيشل ون" أنه يفعل ذلك حتى لا يهدر الوقت قائلا "إسطنبول مدينة جميلة، لكنني لم آت إلى هنا في إجازة، بل أتيت للعمل. الجميع في النادي يفعلون ذلك، لدينا بيئة عمل جيدة".

وألقى مدرب مانشستر يونايتد السابق خطابا طويلا وعاطفيا بعد فوزه على سانت جيلواز البلجيكي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، شارحا "تأثير مورينيو" الذي يجعله يفوز بالألقاب أينما ذهب.

وتحدث البرتغالي عن نجاحه في الفوز بالألقاب في كل ناد عمل به، باستثناء توتنهام الذي أقاله قبل يومين من نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2021 ضد مانشستر سيتي.

كما كشف أنه عازم للغاية على مواصلة "تأثير مورينيو" في فنربخشة "لقد فزت بالألقاب في كل نادٍ ذهبت إليه، لكنني لم أفز في توتنهام لأنني تركت النادي قبل يومين من نهائي الكأس".

وأضاف "لذا فإن التأثير الذي خلفته في كل نادٍ كان الفوز بالبطولات. أنا آسف للغاية لأننا لم نسر بشكل جيد في سبتمبر/أيلول، حيث خسرنا مباراة في الدوري الأوروبي وأخرى بالدوري التركي".

وختم "أحاول دائما غرس وشرح هذا للناس، لذا يمكنني أن أكون ناجحا من وقت لآخر، ولكن عندما تسير الأمور بشكل جيد لا تصعدوا بي للقمر وحين تسوء لا تذهبوا بي للجحيم".

وقد فاز فنربخشة في مباريات من أصل 11 لقاء في جميع المسابقات تحت قيادة هذا المدرب البرتغالي.

وخاض مورينيو مشوارا تدريبيا حافلا مع أندية كبرى في أوروبا أبرزها بورتو البرتغالي وأندية تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير (الإنجليزية) وإنتر ميلان وروما (الإيطاليان) وريال مدريد الإسباني.

وتوج "سبيشل ون" بـ26 لقبا مع مختلف الأندية منها 8 ألقاب مع تشلسي.