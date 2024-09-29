ثنائية الجزائري بشير بلومي تقود هال سيتي للفوز بالبطولة الإنجليزية

أنهى الجزائري بشير بلومي لاعب هال سيتي صيامه عن التهديف بثنائية في مرمى كارديف سيتي ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (البطولة الإنجليزية) لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز هال سيتي 4-2 على كارديف سيتي ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وأحرز بلومي نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي الهدفين في الدقيقتين الـ22 والـ35.

https://twitter.com/Vodz213/status/1840038703810461903

وسجل الجزائري الهدف الأول بتسديدة مخادعة من خارج منطقة العمليات، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد أن تسلم تمريرة رائعة داخل منطقة العمليات وراوغ المدافع ثم رفع الكرة بسلاسة فوق حارس المرمى.

https://twitter.com/DZFOOTBALLDZ/status/1840035051808981481

ولم يسجل بلومي طوال 5 مباريات هذا الموسم، سواء في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أو مسابقة الدوري البرتغالي.

والتحق الجزائري بنادي هال سيتي خلال آخر ساعات الميركاتو الصيفي قادما من نادي إستوريل البرتغالي وبعقد يمتد إلى صيف عام 2028 مقابل 5.5 ملايين يورو.

وبهذا، بعث بلومي رسالة قوية إلى مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش الذي استبعده من القائمة النهائية لمعسكر الشهر القادم ومواجهة توغو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتألق بشير بلومي البالغ من العمر 22 عاما كلاعب محوري في صفوف نادي فارينسي خلال الموسم الماضي، إذ ساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للمركز العاشر في الدوري البرتغالي الممتاز بعد عودته إلى الدرجة الأولى.

وشارك بلومي في 27 مباراة كأساسي من أصل 34 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف، منها أهداف حاسمة في مباريات ضد تشافيس، وبراغا، وريو آفي، وإستوريل، بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة.