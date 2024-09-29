موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام، ضمن منافسات المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين بمختلف المسابقات، حيث تعادل بدون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس، بالدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي، قبل أن يتعادل 1-1 مع ضيفه تفينتي أنشخيده الهولندي، أول أمس الأربعاء، ببطولة الدوري الأوروبي.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يوجد في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف توتنهام، صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد الموافق 29 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الأحمر. وتنطلق الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 1

beIN 4K HDR

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.