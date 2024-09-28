موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
28/9/2024
نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
وستقام المباراة الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو، ويديرها الحكم ماثيو فيرير.
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وتنطلق صفارة بداية المباراة في العاشرة مساء (22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).
القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو وريال مدريد
تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات:
- beIN Sports HD 1
- beIN Sports HD 1 English
- beIN Sports HD 1 French
كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.
ويتفوق ريال مدريد في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين برصيد 78 انتصارا مقابل 34 فقط لأتلتيكو، وانتهت 37 مباراة بالتعادل.
ويتصدر برشلونة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، يليه ريال مدريد (17 نقطة) ثم أتلتيكو (15 نقطة).
المصدر : الجزيرة