رياضة|أوزبكستان

موعد مباراة المغرب ضد البرازيل بربع نهائي مونديال كرة الصالات والقنوات الناقلة

https://www.fifa.com/ar/tournaments/mens/futsalworldcup/uzbekistan-2024/articles/iran-kazakhstan-morocco-portugal-round-up-highlights-ar المغرب للفوتسال
منتخب المغرب يحتفل بعد فوزه 4-3 على نظيره الإيراني في ثمن النهائي (فيفا)
28/9/2024

نستعرض موعد مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات (فوتسال) المقامة في أوزبكستان، والقنوات الناقلة.

وستقام المباراة الأحد 29 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب مجمع بخارى الرياضي، وتبدأ 13:30 حسب توقيت المغرب (غرينيتش +1) و15:30 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

تنقل مباراة المغرب والبرازيل مباشرة على قناتي:

  • Arryadia TNT HD
  • beIN Sports HD

التقى المنتخبان 5 مرات سابقا، انتهت 3 مباريات بفوز البرازيل وواحدة بفوز المغرب وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وتأهل منتخب المغرب لربع النهائي بعد فوزه 4-3 على نظيره الإيراني في ثمن النهائي.

بينما تأهل المنتخب البرازيلي بفوزه 5-0 على كوستاريكا.

المصدر : الجزيرة

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