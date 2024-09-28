موعد مباراة المغرب ضد البرازيل بربع نهائي مونديال كرة الصالات والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات (فوتسال) المقامة في أوزبكستان، والقنوات الناقلة.

وستقام المباراة الأحد 29 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب مجمع بخارى الرياضي، وتبدأ 13:30 حسب توقيت المغرب (غرينيتش +1) و15:30 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

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التقى المنتخبان 5 مرات سابقا، انتهت 3 مباريات بفوز البرازيل وواحدة بفوز المغرب وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وتأهل منتخب المغرب لربع النهائي بعد فوزه 4-3 على نظيره الإيراني في ثمن النهائي.

بينما تأهل المنتخب البرازيلي بفوزه 5-0 على كوستاريكا.