موعد مباراة المغرب ضد البرازيل بربع نهائي مونديال كرة الصالات والقنوات الناقلة
28/9/2024
نستعرض موعد مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات (فوتسال) المقامة في أوزبكستان، والقنوات الناقلة.
وستقام المباراة الأحد 29 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب مجمع بخارى الرياضي، وتبدأ 13:30 حسب توقيت المغرب (غرينيتش +1) و15:30 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.
تنقل مباراة المغرب والبرازيل مباشرة على قناتي:
- Arryadia TNT HD
- beIN Sports HD
التقى المنتخبان 5 مرات سابقا، انتهت 3 مباريات بفوز البرازيل وواحدة بفوز المغرب وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.
وتأهل منتخب المغرب لربع النهائي بعد فوزه 4-3 على نظيره الإيراني في ثمن النهائي.
بينما تأهل المنتخب البرازيلي بفوزه 5-0 على كوستاريكا.
المصدر : الجزيرة