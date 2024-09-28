صدارة السيتي على المحك بعد التعادل "المحبط" مع نيوكاسل

بدا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي محبطا بعد تعادل الفريق خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

وصرح غوارديولا عبر قناة "تي إن تي" عقب اللقاء بأن نيوكاسل أتيحت له الفرص في أول 10 دقائق وبعد هدفهم "ولكن إجمالا لعبنا بشكل جيد".

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وأضاف المدرب الإسباني "لقد اتخذنا قرارات سيئة في اللمسة الأخيرة، مما حرمنا من تسجيل هدف ثان يضاعف النتيجة إلى 2-صفر".

وتابع "أجواء ملعب نيوكاسل تكون عادة صعبة، كما أنهم فريق قوي بدنيا ومميز في التكتل الدفاعي، ومع ذلك أتيحت لنا الفرص، ولكن نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل كان رائعا، لذا خرجنا بنقطة".

وأشار المدير الفني لمانشستر سيتي "لقد تحسن مستوانا عندما تقدمنا بالهدف ثم ارتكبنا أخطاء لينجح نيوكاسل في التعادل ويقدم أداء أفضل، ولكننا سيطرنا على المباراة مجددا وأهدرنا فرصا كانت كفيلة بتحقيق الفوز".

وأشاد غوارديولا -في ختام تصريحاته- بالثلاثي ريكو لويس وماتيو كوفاسيتش وبرناردو سيلفا، مؤكدا أنهم قدموا أداء جيدا أمام نيوكاسل يونايتد.

وواصل مانشستر سيتي نزف النقاط بعد تعادله -الجولة الماضية- أمام أرسنال بنتيجة 2-2 ليبقى مهددا بخسارة الصدارة التي يحتلها برصيد 14 نقطة، ويلاحقه ليفربول وأستون فيلا برصيد 12 نقطة.